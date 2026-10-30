Xã Quảng Ninh quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các văn bản liên quan của tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tình hình xây dựng, phát triển đất nước và địa phương. Vì vậy, đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu những nội dung báo cáo viên truyền đạt, đồng thời vận dụng linh hoạt vào thực tiễn đời sống, công tác tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương giới thiệu một số nội dung trọng tâm trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và tỉnh.

Trong đó, tập trung làm rõ các quy định về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; thu hút và trọng dụng nhân tài trong các lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh và bền vững; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027; nâng cao chất lượng công tác dự báo, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030...

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, báo cáo viên Trung ương giới thiệu một số nội dung trọng tâm trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và tỉnh.

Việc quán triệt, triển khai các văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đồng thời là bước cụ thể hóa những định hướng lớn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương.