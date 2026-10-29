Xã Quảng Ninh đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Quảng Ninh đã thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026 và những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đại diện Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân đã phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung, trong đó có nhiều ý kiến liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn, như thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án...

Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã trực tiếp giải đáp. Những vấn đề còn vướng mắc được cơ quan chuyên môn tiếp thu, tham mưu giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Lãnh đạo xã Quảng Ninh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh đã phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân chung tay chăm lo, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau khi phát động, các tổ chức, cá nhân đã trực tiếp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xã Quảng Ninh với tổng số tiền gần 30 triệu đồng.