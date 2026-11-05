Xã Quảng Ninh: 42 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

Trong đợt này, toàn Đảng bộ xã có 42 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 14 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Lãnh đạo xã Quảng Ninh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên - Ảnh: N.K

Đối với những đảng viên tuổi cao, sức yếu, không thể trực tiếp tham dự lễ trao, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã đã đến tận nhà trao tặng Huy hiệu Đảng và thăm hỏi, động viên, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cấp ủy đối với các đảng viên lão thành, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tuổi cao - Ảnh: N.K

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng bộ xã Quảng Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh.