Xã Quang Minh xử lý vi phạm môi trường tại Công ty Cổ phần quốc tế Intermax

Khói đen từ nhà máy thức ăn gia súc

Theo phản ánh của người dân thôn Gia Thượng 1, xã Quang Minh, trong quá trình hoạt động, cơ sở của Công ty Intermax có thời điểm xuất hiện khói đen và mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Mùi phát sinh được mô tả giống mùi mắm cá, gây cảm giác khó chịu khi lan vào khu dân cư.

Người dân thôn Gia Thượng 1, xã Quang Minh, phản ánh rằng trong quá trình hoạt động, cơ sở của Công ty Intermax có thời điểm xuất hiện khói đen và mùi khó chịu. Ảnh: PV.

Ông Ngô Văn Vựng, Trưởng thôn Gia Thượng 1 cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, chính quyền xã cùng bộ phận chuyên môn đã xuống cơ sở kiểm tra, làm việc với doanh nghiệp. Theo ông Vựng, doanh nghiệp sau đó cam kết sửa đổi, khắc phục những tồn tại và mời đại diện thôn đến ghi nhận tình hình.

Theo hồ sơ của UBND xã Quang Minh, ngày 25-3-2026, UBND xã ban hành Quyết định số 1040/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Ngày 15-6-2026, Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Intermax. Đến ngày 19-6-2026, Chủ tịch UBND xã Quang Minh ban hành Quyết định số 1703/QĐ-XPHC, xử phạt doanh nghiệp 70 triệu đồng do thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường. Hành vi vi phạm được xác định theo điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7-7-2022 của Chính phủ.

Quyết định yêu cầu doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành, nộp tiền phạt theo thời hạn quy định; trường hợp không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế theo pháp luật. Việc xử lý được thực hiện trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính, biên bản làm việc với doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

Kiểm tra chặt chẽ sau xử phạt

Ngày 14-10, phóng viên ghi nhận trực tiếp tại thôn Gia Thượng 1 và làm việc với Phòng Hạ tầng, Đô thị, Môi trường xã Quang Minh, Công ty Intermax và Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh Hoàng Quốc Thịnh để tìm hiểu quá trình xử lý, khắc phục vụ việc.

Công ty Intermax kiểm soát chặt chẽ quá trình xử lý khí thải sau quyết định xử phạt của UBND xã Quang Minh. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Văn Vựng, Trưởng thôn Gia Thượng 1 cho biết, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, làm việc, doanh nghiệp đã cam kết và tiến hành khắc phục. Đại diện thôn được mời đến ghi nhận tình hình sau đó. Theo ông Vựng, thời gian gần đây, tình trạng mùi khó chịu không còn được người dân phản ánh như trước.

Về phía doanh nghiệp, ông Hồ Huy Tuất, Giám đốc Công ty Intermax cho biết, công ty đã ký hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống lọc khí với Công ty Cổ phần Công nghệ máy thủy khí Vimaxfan Global ngày 16-5-2025.

Theo hợp đồng số 1605/HDCCLD/INTERMAX-VM/2025 và phụ lục kèm theo, hệ thống có các hạng mục như tháp hấp thụ khí thải lò hơi, bơm, đường ống kết nối và vật tư phụ trợ. Tổng giá trị sau thuế của hợp đồng là 152.777.200 đồng. Hợp đồng cũng quy định thời gian bảo hành 12 tháng đối với lỗi của nhà sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh Hoàng Quốc Thịnh (giữa) kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm môi trường trên địa bàn. Ảnh: PV

Đối với công tác quản lý môi trường trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND Xã Quang Minh Hoàng Quốc Thịnh cho biết, địa phương chú trọng kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và xử lý những vi phạm được phát hiện theo thẩm quyền.

Các thông tin thu thập cho thấy, vụ việc tại Công ty Intermax đã trải qua các bước tiếp nhận phản ánh, kiểm tra, xử phạt và khắc phục. Theo ghi nhận từ đại diện khu dân cư, tình hình hiện cơ bản ổn định. Việc tiếp tục theo dõi hoạt động của cơ sở, kiểm tra việc thực hiện giấy phép môi trường và tiếp nhận phản ánh của người dân sẽ góp phần duy trì kết quả khắc phục, bảo đảm môi trường sống tại địa phương.