Xã Quang Minh: Triển khai lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 21-10-2026 của UBND thành phố Hà Nội và hướng dẫn của Sở Nội vụ, hội nghị tập trung quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung lấy ý kiến; phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của các phòng, đơn vị và các thôn trong tổ chức thực hiện.

Theo dự thảo Đề án, phương án dự kiến chuyển 4.006,38ha từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Việc điều chỉnh hướng tới thống nhất quản lý địa bàn, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị không gian sinh thái phía Tây Thủ đô, gắn với phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh nhấn mạnh yêu cầu tổ chức lấy ý kiến công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định. Mỗi hộ gia đình cần được tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ nội dung Đề án và tự thể hiện ý kiến; các ý kiến đóng góp, kiến nghị phải được lắng nghe, ghi nhận và tổng hợp trung thực.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng địa bàn; công khai tài liệu tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn và trên trang thông tin điện tử. Nội dung thông tin phải thống nhất, chính xác, làm rõ đây là dự thảo đang lấy ý kiến; việc điều chỉnh địa giới tự thân không làm phát sinh thu hồi đất, di dời hoặc tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu giấy đến đại diện từng hộ gia đình, mỗi hộ ghi nhận một ý kiến. Các Tổ lấy ý kiến chủ động hướng dẫn, liên hệ những hộ chưa nhận hoặc chưa nộp phiếu; thực hiện chặt chẽ việc phát, thu, kiểm phiếu và bàn giao hồ sơ, bảo đảm kết quả phản ánh đúng ý kiến nhân dân.

Phòng Nội vụ - Tư pháp xã làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả; các phòng, đơn vị phối hợp bảo đảm điều kiện triển khai. Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ lấy ý kiến chịu trách nhiệm thực hiện tại địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc; bảo đảm gửi hồ sơ kết quả về thành phố qua Sở Nội vụ chậm nhất 17 giờ ngày 25-10-2026 và công khai kết quả theo quy định.

Với tinh thần trách nhiệm, xã Quang Minh tập trung đưa thông tin Đề án đầy đủ đến từng hộ gia đình, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia của nhân dân, góp phần hoàn thiện Đề án, xây dựng sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương phát triển Thủ đô.