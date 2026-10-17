Xã Quang Minh: Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội

Tại chương trình, các đại biểu và người tham dự cùng nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội; ôn lại những chiến công, sự cống hiến và hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Thủ đô và giữ gìn độc lập, chủ quyền của đất nước.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: PV

Tại tọa đàm, các đại biểu đã giao lưu với nhân chứng lịch sử, đại diện lực lượng quân sự địa phương, giáo viên và học sinh. Những câu chuyện về năm tháng chiến đấu, tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường và lòng yêu nước góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, giúp các em hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và trách nhiệm kế thừa truyền thống cha anh.

Các đại biểu tham gia giao lưu, toạ đàm tại chương trình. Ảnh: PV

Thông qua trao đổi, giao lưu, chương trình cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong tình hình mới; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng xã Quang Minh ngày càng phát triển, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Cuộc tọa đàm là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ xã Quang Minh.

Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của người chiến sĩ Thủ đô, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.