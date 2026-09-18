Xã Quang Minh: Tăng cường giải pháp đảm bảo môi trường 'Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp'

Thời gian qua, xã Quang Minh tích cực triển khai và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, đô thị văn minh và “Cuối tuần xanh” tại các thôn, xóm, khu dân cư, tuyến đường, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn.

UBND xã Quang Minh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn; thường xuyên chỉ đạo các thôn duy trì phong trào ngày cuối tuần xanh, tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào các ngày thứ 7, chủ nhật; chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền qua nhiều nội dung, hình thức dễ hiểu; kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp tập kết rác không đúng nơi quy định…

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với UBND xã và chủ trì tổ chức 6 đợt ra quân đồng loạt vệ sinh môi trường, thu hút trên 5.130lượt người tham gia, tập trung vào các dịp cao điểm.

Hội LHPN xã lựa chọn thôn Giai Lạc để triển khai mô hình “Chi hội phụ nữ hành động vì môi trường xanh”; Gắn mô hình với phong trào “Cuối tuần xanh” và cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, hướng tới hình thành thói quen phân loại rác và giữ gìn môi trường hàng ngày. Duy trì các mô hình "Ngôi nhà xanh" (thôn Yên Vinh), "Biến rác thành tiền", "Đổi rác tái chế lấy cây xanh" để gây quỹ an sinh xã hội.

Đoàn thanh niên xã tích cực thực hiện mô hình “Tuyến đường cờ thanh niên - đoạn đường không rác” tại thôn Đồng và chi đoàn Bảo Kim; mô hình “Chủ nhật xanh”. Thay vì chỉ tổ chức vệ sinh vào các đợt cao điểm, các chi đoàn từng bước duy trì hoạt động vào các ngày cuối tuần, tạo thói quen thường xuyên cho đoàn viên và người dân về ý thức bảo vệ môi trường...

Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minhđề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các thôn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị và trường học tiếp tục xác định bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với xây dựng nếp sống văn minh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh yêu cầu không để các phong trào chỉ dừng lại ở những đợt ra quân, mà cần duy trì thường xuyên, tạo chuyển biến từ ý thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, cần phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, phân công rõ trách nhiệm, duy trì vệ sinh các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng; kịp thời phát hiện, xử lý những điểm tồn tại về vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng diện mạo xã Quang Minh ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.