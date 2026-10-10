Xã Quang Minh lan toả tri thức số xây dựng không gian mạng an toàn

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: PV

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa kiến thức, nâng cao năng lực số, trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân trên địa bàn. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng hiện diện sâu rộng trong mọi mặt của đời sống, việc trang bị kiến thức và kỹ năng số không chỉ giúp mỗi người tiếp cận những tiện ích hiện đại, mà còn là chìa khóa để chủ động bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trên môi trường mạng.

Mở đầu nội dung chuyên đề, giáo viên phụ trách công nghệ thông tin và chuyển đổi số của nhà trường đã hướng dẫn cụ thể quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từ đăng nhập hệ thống, kê khai và nộp hồ sơ đến theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Những thao tác được minh họa trực quan, giải thích rõ ràng giúp người xem dễ dàng tiếp cận, từng bước làm chủ các tiện ích số.

Tại chương trình, nội dung tuyên truyền kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống lừa đảo trên không gian mạng cũng được bàn luận trao đổi. Thông qua video minh họa chân thực cùng phần trao đổi trực tiếp với khách mời, trong đó có đại diện lực lượng công an, người xem được nhận diện những phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến như giả danh cơ quan nhà nước, lực lượng công an, ngân hàng, nhân viên giao hàng hoặc người thân để tạo lòng tin, gây hoang mang hòng chiếm đoạt tài sản.

Các khách mời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nhận diện và phòng tránh các nguy cơ trên môi trường mạng. Ảnh: PV

Cùng với việc nâng cao kỹ năng an toàn mạng, chương trình dành thời lượng trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học – một nội dung đang nhận được sự quan tâm của giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Quang Minh nhấn mạnh, AI mở ra nhiều cơ hội trong tìm kiếm thông tin, khám phá tri thức, phát triển ý tưởng và nâng cao hiệu quả học tập. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được sử dụng đúng mục đích, có chọn lọc và đi đôi với tư duy độc lập, tinh thần sáng tạo, ý thức tự học và trách nhiệm của mỗi người.

Đối với học sinh, nhà trường đặc biệt lưu ý việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, không đưa mật khẩu, thông tin tài khoản hoặc nội dung nhạy cảm lên các công cụ AI; đồng thời hình thành thói quen kiểm chứng thông tin từ sách giáo khoa, tài liệu chính thống và sự hướng dẫn của thầy cô.

Trong chương trình cũng đã diễn ra phần giao lưu, hỏi đáp giữa khách mời, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Những câu hỏi, tình huống thực tế trong quá trình sử dụng Internet, mạng xã hội và các nền tảng số được trao đổi, giải đáp cụ thể, giúp người xem củng cố kiến thức và tự tin hơn khi đối mặt với những tình huống phát sinh.