Xã Quang Minh: Kiện toàn tổ chức Đảng tại các trường học trong giai đoạn mới

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, đồng chí Lưu Văn Tư – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Quang Minh đã công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ đối với Đảng bộ Trường THPT Mê Linh, Đảng bộ Trường THPT Quang Minh và Chi bộ Trường THCS Trưng Vương.

Theo đó, đối với Chi bộ Trường THCS Trưng Vương, vừa qua đã được công nhận là trường chất lượng cao, không thuộc diện sắp xếp lại tổ chức nhà trường. Tuy nhiên, trước những thay đổi về công tác cán bộ, nhân sự lãnh đạo, việc kiện toàn Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ được thực hiện nhằm bảo đảm sự ổn định, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, không để khoảng trống trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Thường trực Đảng ủy xã Quang Minh trao quyết định về công tác tổ chức, cán bộ đối với Đảng bộ Trường THPT Quang Minh. Ảnh: PV

Đối với Trường THPT Mê Linh và Trường THPT Quang Minh, việc chuyển từ Chi bộ thành Đảng bộ phù hợp với quy mô đảng viên và yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh đề nghị, ngay sau hội nghị, các chi bộ, đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, đưa cấp ủy mới vào hoạt động; rà soát, ban hành hoặc bổ sung quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp ủy viên. Đối với hai đảng bộ mới thành lập, nhanh chóng kiện toàn các chi bộ trực thuộc, cấp ủy chi bộ và các chức danh theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh Nguyễn Thị Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức phải được thể hiện bằng những kết quả thực chất, không dừng lại ở việc công bố quyết định.

Đặc biệt, Thường trực Đảng ủy xã yêu cầu tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và phát triển Đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đồng thời quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong đội ngũ giáo viên, nhân viên, bảo đảm phát triển đảng viên đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và chú trọng chất lượng, tính nêu gương.

Hiệu trưởng Trường THPT Quang Minh Đào Thị Phương Lan. Ảnh: PV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đào Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Trường THPT Quang Minh cam kết tiếp tục cùng tập thể cấp ủy và lãnh đạo nhà trường giữ gìn đoàn kết, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn.