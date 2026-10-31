Xã Quang Minh khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Ngay từ những ngày đầu triển khai kế hoạch, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Quang Minh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức thực hiện các bước khám tuyển bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, công khai, công bằng và chính xác. Trong đó, công tác rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên; thông báo đầy đủ lịch khám; tuyên truyền, vận động công dân chấp hành nghiêm lệnh gọi khám được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Công dân xã Quang Minh khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 ngày 31-10. Ảnh: PV

Toàn xã có 759 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc 18 thôn cần được tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe. Đây là bước quan trọng nhằm đánh giá ban đầu tình trạng sức khỏe của công dân, làm cơ sở cho các bước tuyển chọn, gọi nhập ngũ theo quy định.

Tổng số công dân được gọi khám trong ngày 31-10 là 231 công dân. Tại buổi khám sơ tuyển, các công dân được kiểm tra, đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe, thể lực, tiền sử bệnh tật và các nội dung theo quy định, làm cơ sở cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Xã Quang Minh phấn đấu quản lý tốt nguồn thanh niên, bảo đảm chất lượng, tiến độ tuyển quân. Ảnh: PV

Việc triển khai đồng bộ công tác khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự thể hiện quyết tâm của xã Quang Minh trong thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân, xã Quang Minh phấn đấu quản lý tốt nguồn thanh niên, bảo đảm chất lượng, tiến độ tuyển quân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2027.