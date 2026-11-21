Hội tụ sắc màu văn hóa từ 18 thôn

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh nhấn mạnh, Ngày hội là dịp có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây cũng là không gian để các tầng lớp nhân dân gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Đồng chí mong muốn mỗi người dân thêm yêu quý, tự hào và có trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa quê hương; giữ gìn giá trị truyền thống trong nhịp sống hiện đại, góp phần xây dựng xã Quang Minh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại chương trình . Ảnh: PV

Điểm nhấn của ngày hội là không gian văn hóa với sự tham gia của 18 thôn trên địa bàn xã. Mỗi thôn xây dựng một gian trưng bày riêng, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống, truyền thống, món ăn và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Sự góp mặt của 18 gian hàng đã tạo nên bức tranh đa sắc màu, thể hiện sự phong phú trong đời sống văn hóa cộng đồng Quang Minh.

Cùng với hoạt động trưng bày, nhiều trò chơi dân gian thu hút sự quan tâm của người dân như bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu, ô ăn quan, chơi que mốt, nặn tò he và viết thư pháp. Những trò chơi quen thuộc mang đến tiếng cười, sự hào hứng, đồng thời gợi nhớ không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam.

Các em thanh thiếu nhi trải nghiệm trò chơi dân gian. Ảnh: PV

Đáng chú ý, các hoạt động này thu hút sự tham gia của nhiều thế hệ. Người cao tuổi có dịp ôn lại những trò chơi gắn với tuổi thơ; thanh thiếu niên và trẻ em được trực tiếp trải nghiệm những nét văn hóa mà đôi khi các em chỉ biết qua sách vở. Đây cũng là cách để những giá trị truyền thống được trao truyền tự nhiên, gần gũi trong đời sống cộng đồng.

Chị Hà Huyền Trang (xã Quang Minh) chia sẻ: “Tôi rất vui và hào hứng khi xã tổ chức ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa. Người dân không chỉ được gặp gỡ, giao lưu mà còn có dịp giới thiệu những nét đặc trưng của thôn mình. Các trò chơi dân gian cũng giúp con trẻ hiểu hơn về văn hóa truyền thống, có thêm những trải nghiệm bổ ích”.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chương trình buổi sáng còn có đồng diễn thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi, biểu diễn võ thuật, hội thi vẽ tranh với chủ đề “Thiết chế văn hóa trong mắt em”, hội thi kéo co vòng loại và hội thi dân vũ giữa các thôn. Mỗi hoạt động mang một màu sắc riêng, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường sự gắn kết giữa các tổ chức, đoàn thể và nhân dân.

Tiết mục đồng diễn thể dục dưỡng sinh. Ảnh: PV

Đặc biệt, ngày hội còn mở ra không gian trải nghiệm khoa học, công nghệ với các hoạt động STEM, Robotics và trí tuệ nhân tạo (AI). Việc kết hợp những trò chơi dân gian với trải nghiệm công nghệ hiện đại tạo nên điểm nhấn mới, giúp ngày hội trở nên hấp dẫn với nhiều nhóm đối tượng. Qua đó, văn hóa không chỉ được nhìn nhận ở những giá trị truyền thống mà còn gắn với tinh thần sáng tạo, khả năng tiếp cận tri thức và sự phát triển của cộng đồng trong thời đại mới.

Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa trong đời sống

Tiếp nối các hoạt động buổi sáng, chương trình buổi chiều ngày 21-11 có nhiều nội dung dành cho học sinh, thanh thiếu nhi và các hội viên đoàn thể. Nổi bật là hoạt động Flashmob trên nền nhạc truyền thống, đồng diễn dân vũ của hội viên phụ nữ, biểu diễn nghệ thuật truyền thống với hát xẩm, ca trù và các vòng thi kéo co. Cuộc thi “Trạng nhí đi thi” hay chương trình giao lưu văn nghệ của các câu lạc bộ thiếu nhi cũng tạo thêm không gian để các em thể hiện năng khiếu, sự tự tin và tinh thần tập thể.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Câu lạc bộ hát xẩm Dương Ký Quang Minh cùng các tiết mục nghệ thuật truyền thống góp phần đưa những loại hình nghệ thuật dân gian đến gần hơn với nhân dân. Trong nhịp sống hiện đại, việc tạo điều kiện để người dân trực tiếp thưởng thức, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn và phát huy giá trị.

Học sinh tham gia Cuộc thi “Trạng nhí đi thi” tại ngày hội. Ảnh: PV

Tối ngày 21-11, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục mang đến những tiết mục biểu diễn đặc sắc của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cùng với đó là hoạt động trao giải các hội thi dân vũ, kéo co, giao lưu âm nhạc, đốt lửa trại và trình diễn hiệu ứng pháo hoa sân khấu. Các hoạt động hứa hẹn tạo nên không khí sôi động, khép lại một ngày hội nhiều màu sắc.

Anh Nguyễn Minh Thi, người dân xã Quang Minh, cho biết: “Các hoạt động thể thao, văn nghệ giúp mọi người gần gũi hơn, còn những tiết mục nghệ thuật truyền thống giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về văn hóa dân tộc. Tôi mong xã sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động như vậy để người dân có thêm không gian sinh hoạt chung ý nghĩa”.

Người dân hào hứng tham gia trò chơi đập niêu. Ảnh: PV

Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại xã Quang Minh diễn ra trong bối cảnh cả nước lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc; đồng thời tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng tại 126 xã, phường, gắn với việc giới thiệu di sản, làng nghề, văn hóa truyền thống và phát triển các không gian sinh hoạt cộng đồng. Với xã Quang Minh, ngày hội không chỉ mang đến những hoạt động vui chơi, giải trí mà còn tạo cơ hội để các thôn giới thiệu bản sắc riêng, tăng cường giao lưu và củng cố tình đoàn kết trong nhân dân.

Thông qua ngày hội, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được phát huy. Mỗi người dân vừa là người tham gia, vừa là người gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương. Đây cũng là nền tảng để xã Quang Minh tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy bản sắc địa phương, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững.