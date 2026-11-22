Quy định cho phép bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm nhưng giới hạn người mua trong nhóm đủ điều kiện hưởng chính sách đang đặt ra nhiều vấn đề về giá bán, tính thanh khoản và quyền định đoạt tài sản. Khi giá căn hộ có thể tăng gấp nhiều lần so với thời điểm mua ban đầu, liệu người thuộc diện được hưởng chính sách có đủ khả năng mua lại?