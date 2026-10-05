Xã Quang Minh công bố quyết định về công tác tổ chức các phòng chuyên môn

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Quang Minh công bố Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 26/9/2026 của HĐND xã Quang Minh về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã.

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND xã, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc Đảng ủy; UBND xã tổ chức kiện toàn các phòng chuyên môn, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo phòng và bố trí công chức, người lao động theo tổ chức mới.

Cùng với đó, công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về điều động, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các phòng thuộc Đảng ủy xã và các Quyết định của Chủ tịch UBND xã về điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã; điều động công chức, lao động hợp đồng.

Lãnh đạo xã Quang Minh trao quyết định cho Phòng Nội vụ - Tư pháp. Ảnh: PV

Theo phương án tổ chức mới, xã đã ra mắt các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, gồm: Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Lãnh đạo xã cũng công bố, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng ủy và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã, gồm: Đồng chí Nguyễn Thị Chinh được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Nội vụ Tư Pháp; đồng chí Phùng Công Thế được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Đào Thị Bích Thảo được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó phòng Văn hóa – xã hội; đồng chí Nguyễn Thị Nhung được điều động giữ chức vụ Phó phòng Kinh tế xã; đồng chí Đỗ Thị Tuyến - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy; đồng chí Kiều Thị Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; đồng chí Nguyễn Văn Thạch - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng; đồng chí Lưu Xuân Thắng - Phó Giám đốc Trạm Y tế xã.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm bộ máy sau tổ chức lại hoạt động thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị các tập thể, cá nhân được phân công, điều động, bổ nhiệm trên cương vị mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Phùng Công Thế - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Đảng ủy, chính quyền xã; đồng thời khẳng định quyết tâm nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.