Xã Quang Minh chủ động phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở lưu trú

Xã Quang Minh là địa bàn có nhiều lao động nhập cư đến sinh sống và làm việc. Sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ, trong đó là các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú như: Nhà trọ, nhà nghỉ, nhà ở cho thuê,… đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động. Từ đó cũng cần chú trọng đến công tác quản lý an ninh trật tự tại địa phương.

Thời gian qua, Công an xã Quang Minh triển khai nhiều nội dung tuyên truyền tập trung nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản; hướng dẫn chủ cơ sở nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, kiểm soát người ra vào và kịp thời thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn.

Công an xã Quang Minh đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại các cơ sơ lưu trú trên địa bàn. Ảnh: PV

Cùng với đó, Công an xã Quang Minh phổ biến các quy định của Luật Cư trú năm 2020, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm việc thông báo lưu trú, quản lý thông tin khách lưu trú theo đúng quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các tiện ích của ứng dụng VNeID trong công tác quản lý cư trú.

Lực lượng công an xã cũng chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương và các chủ cơ sở tiến hành dán hàng loạt pano, áp phích, nội dung tuyên truyền pháp luật về cư trú và phòng, chống trộm cắp tài sản trực quan ngay tại các vị trí dễ quan sát nhất tại lối ra vào, hành lang của các cơ sở lưu trú.

Công an xã Quang Minh dán nội dung tuyên truyền pháp luật về cư trú và phòng, chống trộm cắp tài sản tại cơ sở lưu trú. Ảnh: PV

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; đồng thời phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Công an xã Quang Minh kêu gọi các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và toàn thể nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, kịp thời báo tin cho cơ quan công an khi phát hiện biểu hiện nghi vấn, chung tay xây dựng địa bàn an toàn, bình yên, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.