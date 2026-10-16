Xã Quang Long chủ động giữ vững nền tảng tư tưởng Đảng

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã tổ chức 4 đợt tuyên truyền, tập trung vào các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, xã; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng tổ chức 4 đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền; cấp cơ sở tổ chức 107 hội nghị với 2.230 lượt CBĐV tham gia; tuyên truyền trong nhân dân 96 cuộc, thu hút 7.253 lượt người tham gia. Để đưa thông tin đến với người dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức 40 cuộc tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp xóm, sinh hoạt hội, đoàn thể, thu hút 2.150 lượt CBĐV, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia.

Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Quang Long Hoàng Văn Năm cho biết: Cùng với tuyên truyền trực tiếp, xã chú trọng phát huy hệ thống thông tin cơ sở, Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội và những kênh thông tin chính thống để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến CBĐV và nhân dân. Các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chính sách an sinh xã hội... được tuyên truyền kịp thời, ngắn gọn, dễ hiểu.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được Đảng ủy xã xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo cơ quan Thường trực Ban Công tác 35 xã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, theo dõi, nắm bắt dư luận và cung cấp thông tin chính thống cho CBĐV và nhân dân. Chú trọng phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng xóm, người có uy tín và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở - những người gần dân, sát dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề nhân dân quan tâm để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền.

Hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền được thể hiện rõ qua việc tăng cường sử dụng các nền tảng số. Trong 9 tháng, Fanpage xã Quang Long biên soạn, chia sẻ 165 bài viết, hình ảnh, video clip; Fanpage Công an xã Quang Long đăng tải, chia sẻ 239 bài viết, đạt hơn 2 triệu lượt tương tác. Các fanpage của Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã biên tập, lan tỏa, chia sẻ 380 tin, bài với hơn 36.000 lượt người tiếp cận. Thông qua các nền tảng số, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng những mô hình, cách làm hiệu quả ở cơ sở được lan tỏa rộng rãi, góp phần tạo dòng thông tin tích cực trên địa bàn.

Người dân xã Quang Long sử dụng mạng xã hội, tiếp cận thông tin trên không gian mạng an toàn.

Bí thư Đoàn xã Quang Long Nông Hồng Công chia sẻ: Đoàn xã tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, biết chọn lọc thông tin, kiểm tra nguồn trước khi chia sẻ. Cùng với tiếp nhận và lan tỏa thông tin tích cực, đoàn viên, thanh niên được nâng cao cảnh giác trước những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, góp phần hạn chế tác động của thông tin tiêu cực trong cộng đồng.

Không chỉ chú trọng kỹ năng sử dụng mạng xã hội, xã xác định việc giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm là giải pháp quan trọng để hạn chế khoảng trống thông tin. Những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống, sản xuất của nhân dân được tuyên truyền, giải thích rõ; những vấn đề phát sinh ở cơ sở được nắm bắt, trao đổi, giải quyết theo thẩm quyền. Khi người dân có thông tin đầy đủ, chính xác, nguy cơ bị tác động bởi những thông tin chưa được kiểm chứng được hạn chế.

Việc chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với các nền tảng số tạo thêm “sức đề kháng” trước thông tin xấu, độc trong mỗi CBĐV, đoàn viên, hội viên và người dân. Đó cũng là nền tảng để xã Quang Long thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định địa bàn biên giới trong tình hình mới.