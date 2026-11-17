Hội nghị công bố quyết định thành lập 23 đội dân phòng với tổng số 113 thành viên; công nhận các chức danh đội trưởng, đội phó và các đội viên. Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động phát hiện, thông tin và tham gia xử lý ban đầu các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra tại khu dân cư.

Lãnh đạo UBND xã và Công an xã trao quyết định thành lập các đội dân phòng.

Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên đội dân phòng được hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phổ biến các quy định của pháp luật, nhận diện nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư; hướng dẫn kỹ năng báo cháy, thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy và thực hành các thao tác chữa cháy ban đầu.

Việc thành lập đội dân phòng góp phần củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; nâng cao khả năng chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp ngay từ khu dân cư; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.