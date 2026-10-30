Xã Quảng Lâm phát triển đàn bò gần 6.000 con, đạt 101,6% kế hoạch năm

Người dân xã Quảng Lâm chăm sóc đàn bò, góp phần phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập gia đình.

Bên cạnh đàn bò, các vật nuôi khác cũng được duy trì và phát triển. Tổng đàn lợn đạt 8.756 con, bằng 105,5% kế hoạch; gia cầm đạt 58.574 con, bằng 112,6% kế hoạch; đàn trâu đạt 681 con, bằng 70,9% kế hoạch. Ngoài ra, xã có 665 con dê, 21 con hươu sao và khoảng 2.600 con chó, mèo.

Cùng với chăn nuôi, trồng trọt được xã tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm, diện tích nhiều loại cây trồng đạt và vượt kế hoạch. Trong vụ đông xuân, diện tích lúa xuân 94,45 ha, bằng 99,42% kế hoạch, ngô xuân 230 ha, bằng 105,02% kế hoạch, cỏ chăn nuôi 21,8 ha, bằng 99,09% kế hoạch.

Đối với vụ mùa và hè thu, diện tích lúa đạt 402 ha, bằng 100,25% kế hoạch, ngô đạt 983 ha, bằng 100,51% kế hoạch, cỏ chăn nuôi 20 ha, bằng 111,1% kế hoạch. Đáng chú ý, một số cây trồng có diện tích vượt chỉ tiêu giao. Cây sắn đạt 51 ha, bằng 204% kế hoạch, dâu tằm đạt 20,85 ha, bằng 139% kế hoạch; cây mía đạt 4 ha và các loại rau, củ, quả đạt 40 ha, đều hoàn thành 100% kế hoạch.