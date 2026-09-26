Xã Quảng Chính ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy

Cán bộ, nhân dân và các lược lượng, phương tiện xã Quảng Chính tham gia phát động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt triển khai vệ sinh tại các tuyến đường trục chính, đường liên thôn, đường ngõ xóm và khu vực hệ thống tiêu thoát nước. Trong đó, tập trung quét dọn lòng, lề đường; thu gom rác thải, bùn đất, cây cối và các vật cản; phát quang cỏ dại, khơi thông cống, rãnh, góp phần bảo đảm dòng chảy và tiêu thoát nước.

Cán bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Quảng Chính quét dọn, vệ sinh đường làng, khơi thông khu vực tiêu thoát nước sáng 26/9.

Cùng với tổng vệ sinh, xã Quảng Chính chú trọng xử lý các điểm có nguy cơ ô nhiễm; thu gom, vận chuyển rác thải, bùn đất đúng quy định; tuyên truyền người dân không xả rác, xác động vật và chất thải xuống sông, kênh, mương, cống, rãnh; không lấn chiếm, san lấp hoặc làm cản trở hệ thống tiêu thoát nước.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 22/9 đến hết ngày 4/10/2026, trong đó tập trung ra quân đồng loạt trong hai ngày 26 và 27/9.