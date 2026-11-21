Đây là hoạt động nhằm phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Tô Thị Đào nhấn mạnh, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là sức mạnh gắn kết cộng đồng, động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Nhà văn hóa không đơn thuần là nơi hội họp, khu thể thao không chỉ phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, mà cần trở thành không gian sinh hoạt chung, nơi người dân gặp gỡ, giao lưu, học tập, tăng cường tình đoàn kết và phát huy những nét đẹp truyền thống.

Lãnh đạo xã Quảng Bị trao quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm “Nhà văn hóa - khu thể thao” thôn An Hiền. Ảnh: PV

Việc xây dựng mô hình điểm “Nhà văn hóa - khu thể thao” tại thôn An Hiền thể hiện định hướng của xã trong việc đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở, lấy người dân làm chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Hiệu quả của mô hình sẽ được đánh giá qua cơ sở vật chất và tần suất hoạt động, chất lượng sinh hoạt và mức độ tham gia của nhân dân.

Từ mô hình điểm, xã sẽ từng bước hình thành những cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế để nghiên cứu nhân rộng trên địa bàn.

Mô hình điểm “Nhà văn hóa - khu thể thao” tại thôn An Hiền thể hiện định hướng của xã trong việc đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở. Ảnh: PV

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Tô Thị Đào đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và người dân bắt đầu từ những việc làm giản dị hằng ngày: Ứng xử văn minh, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, trưởng thôn, các đoàn thể và nhân dân tại 19 thôn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp, thiết thực, thu hút người dân tham gia.

Các câu lạc bộ phù hợp với từng lứa tuổi từng bước được thành lập. Ảnh: PV

Cùng với đó, quan tâm khôi phục, gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống; khuyến khích phong trào đọc sách, học tập suốt đời; tạo điều kiện để người cao tuổi, phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa; phát huy vai trò của Ban Chủ nhiệm trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động tại nhà văn hóa, khu thể thao; chủ động xây dựng lịch sinh hoạt thường xuyên, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của nhân dân…

Thay mặt cán bộ và nhân dân thôn, Trưởng thôn An Hiền Nguyễn Văn Phát khẳng định sẽ phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch hoạt động cụ thể; duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; khuyến khích thành lập các câu lạc bộ phù hợp với từng lứa tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi, phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em cùng tham gia.

Đây là hoạt động nhằm phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng thiết thực. Ảnh: PV

Đồng thời, thôn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các hoạt động cộng đồng.

UBND xã Quảng Bị đã công bố, trao quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm “Nhà văn hóa - khu thể thao” thôn An Hiền và các thôn trên địa bàn xã; tham quan, trải nghiệm các hoạt động thể dục thể thao, câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng và không gian đọc sách tại tủ sách cộng đồng của thôn.