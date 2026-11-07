Xã Quảng Bị kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Bản hùng ca về lòng yêu nước

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Trịnh Duy Oai nhấn mạnh, Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động là một trong những chiến công tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và nghệ thuật quân sự tài tình của dân tộc Việt Nam.

Đại biểu dự chương trình. Ảnh: PN

Theo sử liệu, năm 1426, quân Minh đưa viện binh do Vương Thông chỉ huy tới Đông Quan, tập hợp lực lượng lớn nhằm phản công, tiêu diệt nghĩa quân Lam Sơn. Trước tình thế đó, dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và tài thao lược của các tướng lĩnh như: Phạm Văn Xảo, Lý Triện, Trịnh Khả, Đỗ Bí, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, nghĩa quân đã chủ động xây dựng thế trận, khéo léo nghi binh, tận dụng địa hình đồng trũng, bờ sông, đường làng để tổ chức phục kích tại Tốt Động và Chúc Động.

Đầu tháng 11 năm 1426, khi thời cơ đến, quân ta bất ngờ xuất kích, hàng vạn quân địch bị tiêu diệt, nhiều tướng giặc tử trận. Chiến thắng đã đập tan cuộc phản công lớn của quân Minh, làm thay đổi cục diện chiến trường, đưa nghĩa quân Lam Sơn giành quyền chủ động chiến lược, tạo tiền đề quan trọng cho những thắng lợi tiếp theo, đặc biệt là chiến dịch Chi Lăng - Xương Giang năm 1427, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài cho đất nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Quảng Bị. Ảnh: PN

Tầm vóc của chiến thắng đã được Nguyễn Trãi khắc ghi trong Bình Ngô đại cáo: “Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm/Tốt Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm”.

Phát huy truyền thống lịch sử, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Bị đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, xã xác định tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền tận tụy, gần dân, vì dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát huy hào khí để xây dựng quê hương

Lễ kỷ niệm đã tái hiện tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động qua phóng sự “Tốt Động - Chúc Động: 600 năm một khúc tráng ca”. Bên cạnh đó, các màn trống hội, múa lân sư rồng cùng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc góp phần tạo không khí trang trọng, sôi nổi và giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Trịnh Duy Oai đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: PN

Sáu thế kỷ đi qua, chiến thắng lịch sử ấy vẫn là nguồn sức mạnh tinh thần, nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ truyền thống, phát huy giá trị di sản và chung sức xây dựng xã Quảng Bị ngày càng phát triển.

Đại diện thế hệ trẻ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Nguyễn Thị Hải Yến bày tỏ niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử cha ông. Thế hệ trẻ hôm nay nguyện sống có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng; tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, không ngừng học hỏi, sáng tạo, làm chủ công nghệ…

Với vai trò của mình, Đoàn thanh niên xã tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử, tham gia bảo vệ và phát huy giá trị các di tích; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Tiết mục đặc sắc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: PN

Phó Chủ tịch UBND xã Tô Thị Đào khẳng định, việc tổ chức lễ kỷ niệm không chỉ nhằm tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh.

Thời gian tới, xã Quảng Bị sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di tích; đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; quảng bá hình ảnh quê hương, gắn di sản với các hoạt động văn hóa, giáo dục trải nghiệm và phát triển du lịch địa phương. Mục tiêu là biến di sản thành tài sản, biến niềm tự hào lịch sử thành động lực phát triển, đưa Quảng Bị trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống và là điểm đến văn hóa giàu bản sắc của Hà Nội.