Xã Quảng Bạch hoàn thành xuất sắc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Bạch tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.

Cuộc diễn tập tác chiến xã Quảng Bạch trong khu vực phòng thủ năm 2026 được chia làm 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2, chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, cuộc diễn tập xã Quảng Bạch năm 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình, đạt mục đích và yêu cầu đề ra.

Nội dung diễn tập thể hiện rõ cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; các cơ quan, đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện, trong đó cơ quan Quân sự, Công an làm nòng cốt.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chủ trì các hội nghị, cuộc họp đã nhận định, đánh giá đúng tình hình; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tình huống đặt ra; phát huy được sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban Tổ chức diễn tập xã Quảng Bạch khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Quá trình tổ chức diễn tập thực binh, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, thực hành tốt kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị; bảo đảm an toàn tuyệt đối.