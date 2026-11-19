Đồng chí Nguyễn Tấn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Sơn trồng cây lưu niệm tại Trường THCS Bạch Đằng.

Chiều 19-11, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn tổ chức 6 đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục.

Các đoàn đã đến thăm các cơ sở giáo dục trên địa bàn, gồm: Trường Mầm non Tuổi Thơ, Trường Mầm non Sao Mai, Nhóm trẻ Bạn của Bé, Trường Tiểu học Long Sơn, Trường THCS Bạch Đằng cùng Trường THPT Trần Hưng Đạo (phường Tân Hải).

Đồng chí Mai Ngọc Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã chúc mừng các thầy cô giáo Trường Tiểu học Long Sơn.

Tại các điểm đến, lãnh đạo xã Long Sơn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cơ sở giáo dục đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác giảng dạy, chăm sóc, giáo dục và đồng hành cùng học sinh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thụy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trồng cây lưu niệm tại Trường Mầm non Tuổi thơ.

Lãnh đạo xã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể, mong muốn Ban Giám hiệu cùng toàn thể thầy cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, sự tận tâm và sáng tạo trong công tác, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục là những người truyền cảm hứng, dìu dắt và chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh.

Lãnh đạo xã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn.

Dịp này, lãnh đạo xã Long Sơn đã trồng cây lưu niệm tại các trường học trên địa bàn, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho môi trường học đường.

*Trước đó, UBND phường Tam Thắng tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Dự họp mặt có lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các nhà giáo nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Vũng Tàu (trước đây) và ban giám hiệu các trường học trên địa bàn.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi họp mặt.

Theo UBND phường Tam Thắng, ngay sau khi thành lập phường, các trường học trên địa bàn phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động và đạt nhiều kết quả tích cực ở các cấp học, từ đó khẳng định sự phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng.

Ở bậc mầm non, 100% trường và nhóm lớp tư thục đạt chuẩn an toàn. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Bậc tiểu học, có 6/6 trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. 5/6 trường đạt chuẩn quốc gia. 99,64% học sinh hoàn thành chương trình lớp học. 100% hoàn thành chương trình tiểu học.

Bậc THCS có 12/14 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 17/17 trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến. Nhiều tập thể và cá nhân được đề nghị tặng Cờ thi đua, Bằng khen của thành phố và Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, cán bộ quản lý, giáo viên của trường đạt thành tích cao tại các cuộc thi, hội thi.

Năm học 2026 - 2027, phường Tam Thắng triển khai chương trình giáo dục chất lượng cao, hội nhập quốc tế; thực hiện chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp tại 3 trường học. Phường cũng tiên phong tổ chức bán trú cấp THCS, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh. Phường cũng đã vượt chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học…

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra tọa đàm, giao lưu với 3 khách mời, gồm: TS-NGƯT Nguyễn Thanh Giang, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); ông Jamie William Ross, giáo viên Trung tâm Anh ngữ AMA và em Trần Diệp Anh, học sinh lớp 7.5, Trường THCS Nguyễn An Ninh.

Lãnh đạo địa phương trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2025 - 2026 Trường MN Sao Việt, Trường TH Nguyễn Viết Xuân và Trường THCS Nguyễn An Ninh.

Nhân dịp này, UBND phường Tam Thắng tặng hoa tri ân các nhà giáo; trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2025 - 2026 Trường MN Sao Việt, Trường TH Nguyễn Viết Xuân và Trường THCS Nguyễn An Ninh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng bày tỏ niềm tự hào khi địa phương có đội ngũ nhà giáo giỏi về chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm quản lý; hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Đây là những điều kiện quan trọng giúp các trường học tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Chủ tịch UBND phường Tam Thắng tri ân những đóng góp tâm huyết của các thế hệ cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo qua các thời kỳ. Ông Lê Xuân Tú mong muốn các thầy, cô tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, cống hiến cho sự nghiệp trồng người, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT của phường Tam Thắng. Chính quyền địa phương luôn thấu hiểu, đồng hành và hỗ trợ để các nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến cho ngành giáo dục.