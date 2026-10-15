Xã Phước Trà xây dựng phương án khôi phục và phát triển nguồn lợi cá niên

Cá niên trên sông Trà Nô (xã Phước Trà). Ảnh: N.ĐOAN

Nỗ lực của địa phương là từng bước xây dựng sản phẩm cá niên sông Trà Nô mang nét đặc trưng riêng, gắn với sinh kế, văn hóa ẩm thực, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng của xã.

Theo ông Nguyễn Thành Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trà, xã đặt mục tiêu từng bước phục hồi quần thể cá niên tự nhiên trên sông Trà Nô; xây dựng ít nhất 3 mô hình cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ nguồn lợi cá niên tại các thôn ven sông.

Địa phương phấn đấu 100% hộ dân sinh sống dọc tuyến sông Trà Nô được tuyên truyền, vận động và ký cam kết không khai thác thủy sản bằng hình thức hủy diệt, tận diệt; không xả rác, chất thải làm ảnh hưởng đến môi trường sống của cá niên.

Cá niên được chế biến thành các món ăn góp mặt trong các cuộc thi ẩm thực truyền thống của đồng bào vùng cao xã Phước Trà. Ảnh: N.ĐOAN

Địa phương khoanh vùng khu vực sinh thái trọng điểm từ ngã ba sông Gia thuộc thôn Trà Nô đến khu vực phía sau nhà ông Viên thuộc thôn Trà Nhan với tổng chiều dài khoảng 3,8km, làm cơ sở tổ chức bảo vệ, phục hồi nguồn lợi.

Trên cơ sở đó từng bước hình thành sản phẩm đặc trưng “Cá niên sông Trà Nô” gắn với bảo tồn và du lịch sinh thái cộng đồng. Dự kiến khu vực trải nghiệm đánh bắt cộng đồng có kiểm soát tại đoạn sông giáp cầu Khe Trót, trước Trường mẫu giáo Họa Mi (cũ), diện tích khoảng 5.100m².