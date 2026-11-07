Xã Phước Trà và phường Liên Chiểu hướng tới hợp tác hai chiều, bền vững

Lãnh đạo phường Liên Chiểu (bên trái) trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho người dân xã Phước Trà tại hội nghị. Ảnh: N.ĐOAN

Cụ thể hóa chương trình kết nghĩa ngày 29/8/2025, từ những hoạt động sẻ chia ban đầu, hai địa phương hợp tác, hỗ trợ thực hiện đạt những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, an sinh xã hội, phát triển sinh kế, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giao lưu văn hóa và trao đổi kinh nghiệm quản lý.

Mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc được cụ thể hóa bằng những phần việc cụ thể theo chiều sâu, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa đô thị và miền núi.

Đáng chú ý, nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ hai địa phương phối hợp tổ chức chương trình “Thắm tình kết nghĩa - Chung tay vượt qua bão, lũ”, hỗ trợ 150 suất quà cho người dân xã Phước Trà bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các chương trình “Xuân yêu thương”, “Xuân nghĩa tình Liên Chiểu - Phước Trà” trao hàng trăm suất quà cho hộ khó khăn, học sinh và gia đình chính sách; hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm…

Sản phẩm OCOP phường Liên Chiểu tham gia phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng xã Phước Trà năm 2026. Ảnh: N.ĐOAN

Hỗ trợ phát triển kinh tế, hai địa phương chú trọng đưa nông sản và sản phẩm đặc trưng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Trà đã tham gia hội chợ kết nối sản phẩm tại phường Liên Chiểu, giới thiệu heo đen bản địa gác bếp, gạo lứt rẫy, nếp đỏ, nếp tím, mật ong rừng, muối chim chim và các sản phẩm thủ công truyền thống.

Thời gian tới, Phước Trà và Liên Chiểu tiếp tục phát huy thế mạnh mỗi địa phương, nhân rộng mô hình sinh kế hiệu quả, kết nối tiêu thụ nông sản và chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, cùng hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện.