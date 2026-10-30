Xã Phước Trà trao giải cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số'

Lãnh đạo UBND xã Phước Trà trao giải Ba cho các cá nhân. Ảnh: P.T

Phát động từ ngày 10/10/2026, cuộc thi thu hút hơn 850 lượt dự thi trên hệ thống phần mềm kết hợp mã QR của người dân 7 thôn và cán bộ, đảng viên 15 cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã.

Theo UBND xã Phước Trà, đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh và người dân tích cực tham gia cuộc thi, tìm hiểu kiến thức về cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số và Đề án 06.

Từ kết quả cuộc thi, UBND xã yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc, nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công, Phòng Văn hóa - Xã hội và Phòng Kinh tế rà soát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng làm thước đo.

Trưởng các thôn và tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận chính quyền điện tử; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở. Từ đó, góp phần đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chuyển đổi số và cải cách hành chính của xã Phước Trà trong năm 2026.

Dịp này, UBND xã trao thưởng cho 6 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu tham gia cuộc thi.