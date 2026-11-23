Thế hệ trẻ địa phương được giới thiệu lịch sử cách mạng của vùng đất Phước Trà. Ảnh: N.ĐOAN

Trong chuỗi hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, UBND xã Phước Trà đã ra mắt tuyến trải nghiệm du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Theo đó, du khách và người dân bước vào hành trình khám phá di tích lịch sử làng Ông Tía, tìm hiểu những dấu ấn cách mạng hào hùng của vùng đất và con người nơi đây; chiêm ngưỡng cây chò đôi - tuyệt tác độc đáo từ thiên nhiên - và nghe kể về câu chuyện tình yêu lứa đôi thủy chung, vẹn tình.

Nghệ nhân trình diễn xâu hạt cườm tại ngày hội. Ảnh: N.ĐOAN

Điểm dừng chân tiếp theo là “Vườn tre làng Trà Nô” - không gian xanh kiểu mẫu vừa được địa phương triển khai xây dựng trong năm 2026, nhằm kiến tạo cảnh quan sinh thái và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Hòa mình cùng cộng đồng, du khách còn được tham quan mô hình bảo tồn, khôi phục nguồn lợi cá niên kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa với hoạt động trình diễn kỹ thuật bắt cá niên truyền thống mang tính chọn lọc, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, du khách có thể trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống như đan lát, xâu cườm, cùng người dân gói bánh ốc, nướng cơm lam và chế biến món thịt ống nướng Za rá đậm đà bản sắc…

Sản vật nông sản của vùng cao xã Phước Trà được bày bán tại ngày hội. Ảnh: N.ĐOAN

Theo ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Trà, qua từng điểm dừng, du khách có dịp nghe kể về vùng căn cứ ngay trên mảnh đất gắn liền với những câu chuyện lịch sử, đồng thời gặp gỡ, giao lưu và cùng trải nghiệm các hoạt động với bà con để hiểu thêm về nếp sống, nghề truyền thống của người Phước Trà hôm nay.

Du khách nước ngoài trải nghiệm tuyến du lịch, chụp hình lưu niệm tại điểm check-in cây chò đôi (thôn Trà Nô). Ảnh: N.ĐOAN

“Với tinh thần cầu thị, chúng tôi luôn tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân, nghệ nhân và du khách để kịp thời điều chỉnh nội dung, lộ trình, thời gian tham quan cũng như cách thức tổ chức.

Mỗi thôn sẽ bàn bạc, lựa chọn những hoạt động bà con có thể đảm nhận và duy trì đều đặn. Làm đến đâu, chúng ta chuẩn bị chu đáo đến đó, để khách được đón tiếp tận tình, bà con yên tâm tham gia, di tích và cảnh quan được gìn giữ, nếp sinh hoạt của cộng đồng được tôn trọng”, ông Hùng nói.

Trình diễn văn nghệ "Sắc màu văn hóa vùng cao - Kết nối yêu thương, lan tỏa nghĩa tình”. Ảnh: N.ĐOAN

Tối cùng ngày, đêm hội “Sắc màu văn hóa vùng cao - Kết nối yêu thương, lan tỏa nghĩa tình” diễn ra trong không gian lịch sử Khu ủy Khu V với rộn ràng tiếng cồng chiêng và những điệu múa truyền thống thắm tình đoàn kết của đồng bào Ca Dong, Mơ Nông. Tại đêm hội, các tổ chức, cá nhân và nhân dân đã chung tay ủng hộ gần 100 triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.