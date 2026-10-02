Xã Phước Trà khai mạc phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

Lãnh đạo xã Phước Trà thực hiện nghi thức khai mạc phiên chợ. Ảnh: N.ĐOAN

Lần đầu tiên được tổ chức, phiên chợ diễn ra trong hai ngày 2 và 3/10, với sự tham gia của 20 gian hàng đến từ 7 thôn, các chủ thể sản xuất trên địa bàn xã cùng nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Tấn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trà, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển từ các sản vật bản địa, cảnh quan, di tích lịch sử và những giá trị văn hóa truyền thống. Để khai thác hiệu quả các tiềm năng đó, xã tập trung gắn phát triển sản xuất với nhu cầu thị trường; chú trọng chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tăng cường liên kết tiêu thụ, qua đó tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đông đảo người dân đến mua sắm tại phiên chợ. Ảnh: N.ĐOAN

Thông qua phiên chợ, xã Phước Trà mong muốn các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm đặc trưng của địa phương được giới thiệu rộng rãi hơn, có thêm cơ hội kết nối tiêu thụ. Đây cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu nhu cầu, từng bước hình thành các mối liên kết phù hợp với điều kiện và thế mạnh của từng địa phương.

Lãnh đạo xã Phước Trà thăm gian hàng sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của xã Duy Nghĩa. Ảnh: N.ĐOAN

Cùng với hoạt động giao thương, các chương trình hội thi ẩm thực, giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống và ra mắt Câu lạc bộ văn hóa Cồng chiêng, nhằm giới thiệu những nét đặc sắc của vùng cao Phước Trà đến người dân và du khách.

Người dân mua sản phẩm nông nghiệp sạch tại gian hàng của thôn Trà Nhan (xã Phước Trà). Ảnh: N.ĐOAN