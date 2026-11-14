Xã Phước Thành tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH

Cùng dự có Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà và đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố.

Xã Phước Thành có tổng diện tích tự nhiên 28.665ha. Sau sắp xếp, toàn xã giảm từ 10 thôn xuống còn 4 thôn (Phước Kim, Phước Lộc, Phước Long, Phước Sơn) với 1.088 hộ và 4.449 nhân khẩu, trong đó trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đảng bộ xã Phước Thành hiện có 18 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 343 đảng viên. Trong 10 tháng đầu năm, Đảng bộ xã kết nạp mới 10 đảng viên (đạt 90,9% chỉ tiêu), hoàn thành trao tặng Huy hiệu Đảng cho 5 đồng chí.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách đến ngày 10/11 đạt hơn 201 tỷ đồng, bằng 153,26% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 89,5% (hơn 54/60,3 tỷ đồng); giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt 63,75% (26,1/40,9 tỷ đồng).

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH

Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2027 - 2030, xã có 523 hộ nghèo (chiếm 48,07%) và 210 hộ cận nghèo (19,3%). Thu nhập bình quân đạt khoảng 27 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã lãnh đạo đạt nhiều kết quả trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Theo đó, địa phương có 8 hộ đã hoàn thành và đang triển khai xóa nhà tạm (trong số 11 nhà); hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội (315 người tham gia) và nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,3%.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành thành phố trả lời một số kiến nghị của địa phương về ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường ĐH1, ĐH2, ĐH5; hỗ trợ đầu tư xây dựng khu làm việc kết hợp nhà ở công vụ; bổ sung nhân lực cho Trạm Y tế xã; đầu tư trạm phát sóng tại thôn Phước Long (khu vực thôn 6, 5A Phước Lộc cũ)...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Thành đạt được trong 10 tháng đầu năm 2026; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của địa phương, nhất là về điều kiện hạ tầng, địa hình.

Lãnh đạo thành phố tặng quà cho xã Phước Thành. Ảnh: VINH ANH

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị xã Phước Thành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2027 trên cơ sở dự báo sát tình hình thực tiễn.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (hiện còn hơn 14 tỷ đồng); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, địa phương cần quan tâm thực hiện việc quy hoạch nghĩa trang, điểm tập kết rác thải; bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân; triển khai hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan sớm phối hợp giải quyết.