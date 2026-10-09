Xã Phước Thành: Lắng nghe doanh nghiệp, mở hướng phát triển xanh

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Thành, phát biểu gợi ý các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Thông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, thông tin những kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm. Kinh tế - xã hội địa phương cơ bản ổn định; nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực, thương mại - dịch vụ có chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Lãnh đạo xã Phước Thành gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp bên lề hội nghị

Cùng với đánh giá kết quả đạt được, xã Phước Thành định hướng hoàn thiện hạ tầng, giao thông, quản lý đất đai, từng bước mở rộng không gian phát triển theo hướng đồng bộ, xanh và hiện đại, tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Tại phần đối thoại, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất - kinh doanh thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng, cơ chế chính sách và điều kiện sản xuất. Lãnh đạo xã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tổng hợp xem xét.

Điểm nhấn của hội nghị là chương trình ký kết đồng hành phát triển kinh tế xanh, gắn với bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan và tăng cường mảng xanh tại địa phương. Đồng thời, xã Phước Thành công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030. Ban Chỉ đạo được xác định là đầu mối phối hợp trong thu hút, thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và tham mưu các giải pháp phát triển kinh tế địa phương.

Lãnh đạo xã Phước Thành tri ân các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Dịp này, xã Phước Thành tri ân các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho địa phương, nhất là trong công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Thành, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Bà Mai khẳng định, địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, đồng thời đề cao trách nhiệm xã hội và sự chung tay của doanh nghiệp trong xây dựng quê hương.