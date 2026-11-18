Sáng 18-11, UBND xã Phước Hữu phối hợp với Hội Khuyến học xã tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026.

Các đại biểu và học sinh dự lễ trao học bổng.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 70 suất học bổng cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập; mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, kinh phí 70 từ nguồn vận động xã hội hóa.

Lãnh đạo UBND xã Phước Hữu trao học bổng cho học sinh.

Lãnh đạo Hội Khuyến học xã Phước Hữu trao học bổng cho học sinh.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xã Phước Hữu, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nhà trường và cộng đồng đối với công tác khuyến học, khuyến tài; qua đó góp phần phát huy truyền thống hiếu học, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chăm lo cho thế hệ trẻ trong cộng đồng.