Xã Phước Hữu trao 65 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Sáng 6-11, UBND xã Phước Hữu phối hợp với Dự án MeKong Plus tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi năm 2026.

Đại diện Dự án MeKong Plus trao học bổng cho các học sinh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 65 suất học bổng, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho 35 học sinh cấp tiểu học và 30 học sinh cấp THCS trên địa bàn xã, với tổng trị giá 45,5 triệu đồng.

Đây là kết quả từ chuỗi hoạt động chạy bộ gây quỹ không thành tích do Dự án MeKong Plus phối hợp với UBND xã Phước Hữu phát động nhằm lan tỏa tinh thần “vì cộng đồng”, “chạy để sẻ chia”. Những suất học bổng là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm động lực học tập, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.