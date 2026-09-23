Xã Phước Hữu trao 34 suất học bổng và 84 phần quà Trung thu cho thiếu nhi

Chiều 23-9, UBND xã Phước Hữu phối hợp với Đoàn xã tổ chức Chương trình vui Tết Trung thu và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2026.

Tại chương trình, các học sinh được tham gia trò chơi, thưởng thức những tiết mục văn nghệ và chương trình múa lân, tạo không khí Trung thu vui tươi, an toàn và ý nghĩa.

Ban tổ chức trao học bổng và quà Trung thu cho các học sinh.

Ban tổ chức trao học bổng và quà Trung thu cho các học sinh.

Dịp này, Ban tổ chức trao 34 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ”, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Đồng thời, trao 84 phần quà Trung thu, mỗi phần trị giá 100.000 đồng động viên các học sinh đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Ngoài chương trình nói trên, dịp Tết Trung thu năm nay, UBND xã Phước Hữu và Đoàn xã còn vận động các nguồn lực xã hội hóa trao 1.220 phần quà gồm: Bánh kẹo, lồng đèn, sách giáo khoa và các vật dụng thiết thực khác cho thiếu nhi, học sinh tại địa phương.

Ban tổ chức trao quà Trung thu cho các học sinh.

Các hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Đoàn Thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực học tập, rèn luyện.