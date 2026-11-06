Xã Phước Hữu sơ kết "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Chiều 6-11, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xã Phước Hữu tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong giai đoạn 1, xã Phước Hữu rà soát, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Trên cơ sở rà soát hồ sơ, tài liệu, đối chiếu thông tin và khảo sát thực địa, xã xác định các khu vực, địa điểm trọng tâm cần tập trung tìm kiếm; phân loại các trường hợp liệt sĩ theo mức độ thông tin để xây dựng lộ trình thực hiện. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và các lực lượng tham gia.

Kết quả, xã đã quy tập 2 hài cốt liệt sĩ đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận, đạt 25% chỉ tiêu tỉnh giao; hoàn thiện hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, địa phương đã rà soát, lấy mẫu sinh phẩm của 31 thân nhân thuộc 20 gia đình liệt sĩ; đồng thời hoàn tất xác minh 18 thân nhân của 16 liệt sĩ để tiếp tục lấy mẫu trong đợt tiếp theo.

Thường trực Đảng ủy xã Phước Hữu trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; phối hợp rà soát, xác minh thông tin, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN; phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh và Ban quản lý các thôn trong cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Ngô Khánh - Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và 14 thôn tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, khai thác nguồn tin từ nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ; đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN, hoàn thiện hồ sơ các khu vực nghi có mộ liệt sĩ; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu giai đoạn 2 trong tháng 4-2027.

Dịp này, UBND xã Phước Hữu khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chiến dịch.

LÂM ANH - THÁI HUY

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