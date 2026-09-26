Xã Phước Hữu phát động ngày hội chạy bộ gây quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo

Sáng 26-9, tại Trường THCS Phước Hữu, UBND xã Phước Hữu tổ chức lễ phát động Ngày hội chạy bộ “Gây quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học” năm 2026.

Ngày hội thu hút hơn 1.800 người là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học; người dân và học sinh từ khối 4 đến khối 9 trên địa bàn xã tham gia.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND xã Phước Hữu kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay đóng góp "Quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học" trên địa bàn theo tinh thần tự nguyện. Các đại biểu tham dự đã trực tiếp ủng hộ quỹ gần 50,2 triệu đồng.

Các đại biểu ủng hộ quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học.

Học sinh ủng hộ quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học.

Đại diện Dự án phát triển cộng đồng - Mekong Plus trao bảng tượng trưng tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Dịp này, Dự án phát triển cộng đồng - Mekong Plus trao học bổng trị giá 45,5 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học xã Phước Hữu trong năm học 2026 - 2027.

Sau lễ phát động, các đại biểu, học sinh và người dân tham gia chạy bộ theo hình thức không tính thành tích, với lộ trình từ Trường THCS Phước Hữu đến Trường Tiểu học Hữu Đức (Phân hiệu La Chữ) và trở về điểm xuất phát.

Các đại biểu và học sinh tham gia chạy bộ.

Ngày hội nhằm vận động nguồn lực xã hội chăm lo, tiếp sức cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tạo thêm điều kiện để các em duy trì việc học, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.