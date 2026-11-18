Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Xã Phước Hữu lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến học khuyến tài

Tại chương trình, ban tổ chức trao 70 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.

Tổng kinh phí trao tặng là 70 triệu đồng, được huy động từ nguồn vận động xã hội hóa.

Hội Khuyến học xã Phước Hữu trao học bổng cho học sinh.Ảnh: Báo Khánh Hòa

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại địa phương, qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo kịp thời của cấp ủy, chính quyền, nhà trường và cộng đồng đối với công tác khuyến học, khuyến tài.

Những phần quà ý nghĩa này vừa góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái vừa tạo động lực để các em học sinh tiếp tục vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện.