Xã Phước Hữu gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Chiều 16-11, UBND xã Phước Hữu tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và các hợp tác xã năm 2026 với thông điệp “Phước Hữu đồng hành - phát triển cùng doanh nghiệp và các hợp tác xã”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Kinh tế xã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã trong năm 2026 và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại diện cơ quan thuế phổ biến một số chính sách thuế, hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Trong phần trao đổi, đối thoại, các đại biểu thẳng thắn nêu những khó khăn, kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu phát triển. Các ý kiến tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp; quỹ đất dự phòng và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất; kết nối đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; tiếp cận nguồn vốn vay và hướng dẫn thủ tục khai báo thuế. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống điện tại những khu vực còn thiếu, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo UBND xã và đại diện các cơ quan chuyên môn tiếp thu, trao đổi, giải đáp theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Đối với những vấn đề cần thêm thời gian rà soát hoặc liên quan đến nguồn lực đầu tư, UBND xã sẽ tiếp tục tổng hợp, xem xét và đề xuất phương án giải quyết phù hợp.

Lãnh đạo UBND xã Phước Hữu phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo UBND xã Phước Hữu khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Xã khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất; tăng cường liên kết với hợp tác xã, cơ sở sản xuất nhằm mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp, kịp thời tiếp nhận và tham mưu giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Dịp này, UBND xã Phước Hữu biểu dương 5 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2026.