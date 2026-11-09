Xã Phước Hữu công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 9-11, UBND xã Phước Hữu tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Lãnh đạo xã Phước Hữu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội xã công bố 5 quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể, bà Mai Thị Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; ông Hồ Thành Nhân - chuyên viên Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng xã giữ chức Phó Trưởng phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng xã; ông Huỳnh Kim Hùng - chuyên viên Phòng Kinh tế xã giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế xã; bà Viên Thị Thanh Diệu - chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; bà Lâm Thị Minh Phương - viên chức Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã. Thời hạn giữ chức vụ đối với các trường hợp được bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 22-10-2026.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Hữu chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm; đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, các cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động trong công việc, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.