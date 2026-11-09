Xã Phước Hữu: Chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua, xã Phước Hữu đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua việc trao học bổng, tặng quà, tổ chức các sân chơi và hoạt động trải nghiệm bổ ích, địa phương không chỉ hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ.

Chung tay tiếp sức đến trường

Xác định công tác chăm lo cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đoàn xã Phước Hữu tích cực phối hợp tổ chức các chương trình tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội hướng về trẻ em. Thông qua các chương trình: “Khăn hồng tình nguyện - Chắp cánh yêu thương”, “Xuân tình nguyện” năm 2026, Đoàn xã đã trao 100 phần quà gồm cặp sách, vở và dụng cụ học tập, tổng trị giá 30 triệu đồng; trao 8 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ”, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hữu và Đoàn xã trao quà Trung thu cho trẻ em Trường Mẫu giáo Phước Hữu.

Tại Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” điểm cấp xã năm học 2025 - 2026, Đoàn xã trao 5 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ”, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó trong học tập. Đặc biệt, tại chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo xã với thiếu nhi năm 2026, Đoàn xã tham mưu Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã trao 80 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ”, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng không chỉ hỗ trợ một phần chi phí học tập mà còn là nguồn động viên để các em tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Anh Võ Đức Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Phước Hữu cho biết, bên cạnh hỗ trợ về điều kiện học tập, Đoàn xã còn quan tâm tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm nhằm tạo sân chơi bổ ích, tiếp thêm động lực để thiếu nhi vươn lên. Tiêu biểu là chương trình “Ngày hội trò chơi - Mùa hè rực rỡ 2026” được Đoàn xã phối hợp tổ chức tại Trường Tiểu học Phước Hữu (Phân hiệu Hậu Sanh). Dịp này, Ban tổ chức trao 341 phần quà dụng cụ học tập, trị giá 400.000 đồng/phần; 20 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ”, mỗi suất 500.000 đồng và 20 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, công trình thanh niên “Sân chơi cho em” gồm 2 xích đu và 1 cầu trượt, tổng trị giá 15,5 triệu đồng được triển khai, góp phần tạo thêm không gian vui chơi cho học sinh.

Lãnh đạo UBND xã Phước Hữu và Đoàn xã trao học bổng, quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng tích cực kết nối, huy động nguồn lực chăm lo cho trẻ em. Bà Đàng Thị Hồng Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hữu cho biết, thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hội thường xuyên rà soát, kết nối các tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ trẻ em. Hiện nay, các cấp hội đang nhận đỡ đầu 16 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, cấp xã trực tiếp đỡ đầu 2 em, các chi hội đỡ đầu 14 em.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp hội đã trao 68 suất quà, trị giá 36 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 suất quà, trị giá 25 triệu đồng cho trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được hội nhận đỡ đầu. Hội còn kết nối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao 3 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, hội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, mạnh thường quân và các thôn trao 1.745 suất quà Trung thu cho thiếu nhi, với tổng kinh phí hơn 78 triệu đồng.

Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Cùng với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, UBND xã Phước Hữu cũng quan tâm triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh vượt khó. Nổi bật là việc phối hợp với Đoàn xã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2026 và trao 34 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ”, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Các đại biểu ủng hộ gây quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học xã Phước Hữu năm 2026.

Bên cạnh đó, cuối tháng 9-2026, UBND xã tổ chức lễ phát động Ngày hội chạy bộ “Gây quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học” năm 2026. Tại chương trình, các đại biểu tham dự đã trực tiếp ủng hộ quỹ gần 50,2 triệu đồng. Dịp này, Dự án Mekong Plus trao học bổng trị giá 45,5 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học xã Phước Hữu trong năm học 2026 - 2027. “Đây không chỉ là món quà có giá trị vật chất, giúp chúng em trang trải một phần chi phí học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá”, em Lưu Đàng Ni Sơn Ca - học sinh lớp 7A7, Trường THCS Phước Hữu, một trong 65 học sinh được nhận học bổng từ Dự án Mekong Plus chia sẻ.

Những suất học bổng, phần quà cùng các hoạt động vui chơi, trải nghiệm được triển khai từ sự chung tay của chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân đã góp phần tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phước Hữu học tập, rèn luyện tốt hơn. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước trên hành trình học tập và trưởng thành.