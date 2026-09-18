Xã Phước Hậu và xã Diên Lạc trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 18-9, Đảng ủy xã Phước Hậu tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đảng ủy xã Diên Lạc đến thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Diên Lạc tặng lưu niệm quà đến lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Hậu.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về sắp xếp, tinh gọn và vận hành tổ chức bộ máy; công tác cán bộ, tạo nguồn, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Hai địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; quản lý đất đai, tài nguyên, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kinh nghiệm vận hành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Trung tâm Phục vụ hành chính công; giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Hậu tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo Đảng ủy xã Diên Lạc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lưu Xuân Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hậu bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác của xã Diên Lạc. Đồng thời cho rằng, đây là dịp để hai địa phương chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, kinh nghiệm trong thực tiễn công tác; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, công chức hai xã.

Ông Nguyễn Hữu Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diên Lạc đánh giá cao những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ. Đây sẽ là cơ sở để Đảng bộ xã Diên Lạc nghiên cứu, chọn lọc, vận dụng phù hợp với tình hình địa phương, góp phần thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Đoàn công tác xã Diên Lạc tham quan, khảo sát mô hình trồng táo bao lưới trên địa bàn xã Phước Hậu.

Lãnh đạo hai địa phương thống nhất thời gian tới tiếp tục duy trì, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, thường xuyên trao đổi thông tin, giao lưu, học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vực, qua đó hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Sau buổi làm việc, Đoàn công tác xã Diên Lạc tham quan, khảo sát một số mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn xã Phước Hậu.