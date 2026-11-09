Xã Phước Hậu trao 78 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Chiều 9-11, UBND xã Phước Hậu tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học năm học 2026 - 2027.

Lãnh đạo UBND xã Phước Hậu trao học bổng cho các học sinh.

Đại diện Tổ chức MeKong Plus France trao học bổng cho các học sinh.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 78 suất học bổng, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho 38 học sinh tiểu học và 40 học sinh THCS trên địa bàn xã, với tổng kinh phí 54,6 triệu đồng. Toàn bộ học bổng do Tổ chức MeKong Plus France tài trợ.

Những suất học bổng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.