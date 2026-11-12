Xã Phước Hậu thông qua hồ sơ, đề nghị quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 11-11, Hội đồng chính sách xã Phước Hậu tổ chức hội nghị thông qua thủ tục, hồ sơ hài cốt liệt sĩ, kết luận địa bàn và đề nghị tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã.

Bà Lê Thị Mỹ Liên - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, Chủ tịch Hội đồng chính sách xã phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả tiếp nhận, rà soát, xác minh thông tin liên quan đến 3 liệt sĩ, gồm: Nguyễn Văn Thành, Lê Thị Lơi và Lê Thị Kéo. Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, độ tin cậy của thông tin từ nhân chứng, sơ đồ thực địa và các căn cứ xác định vị trí an táng ban đầu của các liệt sĩ.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Hội đồng chính sách xã đánh giá mức độ đầy đủ của hồ sơ, làm cơ sở kết luận địa bàn; đồng thời giao Ban Chỉ huy quân sự xã (cơ quan thường trực) phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phòng, ban và Ban quản lý các thôn liên quan tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, tham mưu UBND xã ban hành văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lực lượng khảo sát, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận theo quy định.

L.A

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