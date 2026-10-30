Xã Phước Hậu nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Tổ công nghệ số cộng đồng

Chiều 30-10, UBND xã Phước Hậu tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã năm 2026.

Các đại biểu và học viên tham gia hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản về chuyển đổi số, vai trò và lợi ích của chuyển đổi số trong đời sống; nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số. Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn tạo và sử dụng tài khoản gmail; tìm kiếm, cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh; sử dụng ứng dụng VNeID và các tiện ích của tài khoản định danh điện tử.

Các học viên còn được hướng dẫn sử dụng các nền tảng thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt như Viettel Money, ứng dụng ngân hàng; cài đặt, sử dụng ứng dụng Tammi Viettel; thực hành các thao tác tạo tài khoản và nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, có thêm kỹ năng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc đưa các nền tảng, tiện ích số đến gần hơn với người dân.