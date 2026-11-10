Xã Phước Hậu (Khánh Hòa): Tăng tốc thực hiện các tiêu chí, quyết tâm về đích nông thôn mới

Tham quan mô hình trồng măng tây ở xã Phước Hậu

Khơi thông nội lực, phát triển kinh tế nông thôn

Sau khi sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cũ (Phước Hậu, Phước Vinh và Phước Sơn), xã Phước Hậu hiện có quy mô diện tích tự nhiên 7.471,07ha, dân số khoảng 50.213 người với 18 thôn trực thuộc. Với không gian phát triển được mở rộng, địa phương đang tận dụng tối đa tiềm năng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao và bền vững.

Điển hình là việc chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng chịu hạn có giá trị kinh tế cao. Tại thôn Trường Thọ, mô hình trồng táo kết hợp nhà màng, lưới che và hệ thống tưới nước tiết kiệm đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, mô hình trồng măng tây xanh liên kết với doanh nghiệp (như Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận) tại các thôn Phước An 1 và Phước An 2 cũng được mở rộng lên 6,5ha với sự tham gia của 14 hộ dân, đảm bảo đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người dân.

Bà Trần Thị Thảo ở thôn Phước An 2, chia sẻ: Gia đình trồng 2 sào (2.000m²) măng tây xanh, mỗi ngày thu khoảng 20kg sản phẩm. Nhờ liên kết với doanh nghiệp, sản phẩm ổn định đầu ra, cho nên cải thiện thu nhập đáng kể.

Sản phẩm măng tây có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương

Không dừng ở măng tây xanh, Phước Hậu còn đẩy mạnh liên kết Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận sản xuất ngô giống và ngô non. Hiện, diện tích ngô giống liên kết đạt khoảng 450ha/vụ. Tham gia mô hình, nông dân được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống, phân bón và thỏa thuận giá thu mua ngay từ đầu vụ, cho nên không còn lo đầu ra.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận cho hay: Mô hình trồng ngô non theo chuỗi giá trị tiếp tục được triển khai với 25 hộ tại các thôn Phước An 1, Phước An 2, Phước Thiện và Ninh Quý trên diện tích 9ha. Sự đồng hành của doanh nghiệp giúp nông dân tiếp cận quy trình sản xuất phù hợp và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đồng ruộng với nhu cầu thị trường.

Song song với phát triển kinh tế, xã Phước Hậu chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và yếu thế. Đồng thời, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân qua các mô hình tự quản, xứ đạo bình yên và ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới".

Siết chặt kỷ luật, phân công rõ trách nhiệm

Căn cứ Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về Bộ tiêu chí xã NTM và xã NTM hiện đại giai đoạn 2026–2030 (có hiệu lực từ tháng 5.2026), ngày 6.11.2026, UBND xã Phước Hậu đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp do Chủ tịch UBND xã Đàng Năng Tom chủ trì để rà soát hiện trạng và xây dựng kế hoạch chi tiết hướng tới đích năm 2027.

Chế biến ngô non tại xã Phước Hậu

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND xã Đàng Năng Tom đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc "đúng ngành, đúng lĩnh vực, đúng trách nhiệm".

Cụ thể, về y tế và công nghệ, Trạm Y tế xã trực tiếp phụ trách và đánh giá tiêu chí Y tế (Phòng Văn hóa - Xã hội tổng hợp chung), trong khi các nội dung về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì tham mưu.

Bên cạnh đó về quy hoạch và hạ tầng, xã Phước Hậu đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí liên quan cùng quy hoạch chung đến năm 2050 nhằm kết nối đồng bộ giữa các cấp chính quyền và mở rộng không gian phát triển đô thị - nông thôn, tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình nước rút về đích vào năm 2027.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ trình cấp trên, UBND xã Phước Hậu đã ấn định các mốc thời gian cụ thể; theo đó, các phòng chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể phải hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện và xác định nhu cầu kinh phí gửi về Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 8.11.2026.

Đồng thời trước ngày 20.11.2026, các cơ quan, đơn vị liên quan phải hoàn thành báo cáo chi tiết hiện trạng các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách để phục vụ công tác thẩm định.

Lãnh đạo xã yêu cầu kế hoạch xây dựng NTM năm 2027 phải đánh giá cụ thể, sát thực tế nguồn lực địa phương, đồng thời đưa ra các giải pháp đột phá, có tính khả thi cao. Toàn bộ hệ thống chính trị từ xã đến các thôn đang khẩn trương vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm đưa Phước Hậu sớm về đích xã nông thôn mới vào năm 2027, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.