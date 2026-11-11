Xã Phước Hậu (Khánh Hòa): Đột phá hạ tầng và sinh kế từ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719

Đảng ủy xã Phước Hậu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới

Thu nhập tăng gấp đôi, hạ tầng thay đổi rõ nét

Thực hiện Công văn số 2270/SDTTG-NVDT ngày 11.9.2026 của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa, UBND xã Phước Hậu đã rà soát toàn diện kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719) giai đoạn 2021-2025, đồng thời chuẩn bị công tác triển khai giai đoạn 2026-2030.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã Phước Hậu, các chính sách hỗ trợ đã đến đúng đối tượng, đúng mục tiêu. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại xã Phước Hậu đã tăng hơn 2 lần so với năm 2020.

Trong đó, địa phương ghi nhận nhiều chỉ tiêu phát triển hạ tầng và an sinh xã hội đạt 100%, bao gồm: đường ô tô rải nhựa hoặc bê tông đến trung tâm xã; đường ô tô đến trung tâm các thôn được cứng hóa; toàn bộ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia cùng các nguồn điện phù hợp; hộ dân tiếp cận được sóng truyền hình, đài phát thanh và người dân trên địa bàn đều tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu khác đạt tỉ lệ cao như: hộ DTTS sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt tỉ lệ 99%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt tỉ lệ 99,06%; trường, lớp học được xây dựng kiên cố đạt tỉ lệ 80%.

Đến nay, Phước Hậu không còn thuộc diện xã đặc biệt khó khăn, ngoại trừ thôn Liên Sơn 2 do tỉ lệ hộ nghèo còn cao và hạ tầng chưa đồng bộ.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, xã Phước Hậu đang dồn lực tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng dân sinh, đào tạo nghề, đồng thời siết chặt kỷ luật giải ngân nhằm hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư theo đúng thời hạn.

Theo ghi nhận, địa phương hiện vẫn còn khoảng 30 hộ dân chưa có đất ở và nhà ở kiên cố. Bên cạnh đó, công tác phát triển nguồn nhân lực cũng gặp không ít thách thức khi tỉ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp mới dừng lại ở mức 40%.

Mô hình trồng măng tây mang lại hiệu quả kinh tế cao và giải quyết việc làm cho nhiều người DTTS tại xã Phước Hậu

Về quản lý tài chính, đối với nguồn vốn sự nghiệp năm 2025 chuyển sang năm 2026 (thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 về tuyên truyền, tôn vinh điển hình tiên tiến và phổ biến giáo dục pháp luật), xã Phước Hậu được giao 143 triệu đồng.

Tính đến nay, địa phương đã giải ngân được 37,75 triệu đồng, đạt 26,7% kế hoạch. Hiện xã đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành giải ngân dứt điểm 105,25 triệu đồng còn lại trước ngày 20.9.2026.

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31.1.2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Phước Hậu đã chủ động giao các bộ phận chuyên môn rà soát tổng thể nhu cầu đầu tư công, phát triển sản xuất, đào tạo nghề và các chính sách an sinh xã hội. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hoàn thiện hồ sơ dự án cho giai đoạn 2026-2030.

Tuy nhiên, việc triển khai tại cơ sở đang nảy sinh nhiều bất cập. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khiến áp lực công việc gia tăng, trong khi lực lượng cán bộ chuyên môn phải gánh vác kiêm nhiệm nhiều mảng công tác. Ngoài ra, hệ thống văn bản hướng dẫn cho giai đoạn mới chưa hoàn thiện, cùng với những vướng mắc trong việc đồng bộ hóa hệ thống cơ sở dữ liệu giữa hai giai đoạn cũng đang gây cản trở cho tiến độ chung.

Để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, UBND xã Phước Hậu đã có kiến nghị gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa đề nghị tiếp tục hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục; đồng thời sớm chuẩn hóa hệ thống chỉ tiêu và biểu mẫu tính toán dành riêng cho cấp xã.

Đại diện lãnh đạo địa phương khẳng định, trong thời gian tới xã sẽ nghiêm túc rà soát thực chất các chỉ tiêu đạt thấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dự án và quyết tâm giải ngân dứt điểm nguồn vốn chuyển nguồn đúng thời hạn quy định.