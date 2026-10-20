Xã Phước Hậu họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sáng 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Thường trực Đảng ủy xã Phước Hậu tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu và hội viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu trao giấy chứng nhận hội viên danh dự cho 47 hội viên; phát động phong trào “Heo đất nghĩa tình - Trao yêu thương”; trao 27 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được hội nhận đỡ đầu từ nguồn quỹ nuôi heo đất. Đồng thời, trao gà giống hỗ trợ sinh kế cho 8 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 16 triệu đồng từ nguồn quỹ hội và vận động xã hội hóa.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu trao giấy chứng nhận hội viên danh dự cho các hội viên.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu phát động phong trào “Heo đất nghĩa tình - Trao yêu thương”.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu trao học bổng cho trẻ em.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu trao sinh kế cho các hội viên.