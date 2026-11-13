Xã Phước Hậu hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026

Chiều 13-11, UBND xã Phước Hậu tổ chức hội nghị hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo dự thảo kế hoạch hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã năm 2026; tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác bảo đảm phương tiện, vật tư, kinh phí cho các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát các khu vực xung yếu, xây dựng phương án sơ tán, di dời dân khi có thiên tai xảy ra.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, bảo đảm liên lạc phục vụ công tác ứng phó; tổ chức tiếp nhận, quản lý, phân bổ hàng cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, hội nghị tập trung thảo luận phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bảo vệ khu vực sơ tán; phối hợp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý các tình huống cháy, nổ, sập đổ công trình, ùn tắc giao thông; tổ chức, sử dụng lực lượng và phối hợp với các đơn vị quân đội trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.

Lãnh đạo xã Phước Hậu chúc mừng các đơn vị sau khi ký kết hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, hội nghị thống nhất các nội dung phối hợp và tiến hành ký kết hiệp đồng nhiệm vụ giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã.