Xã Phước Hậu: Đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Xác định liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, xã Phước Hậu đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp triển khai các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Cùng với đó, địa phương chú trọng củng cố, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã và tổ hội nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập cho nông dân.

Sau thu hoạch, măng tây xanh được người dân xã Phước Hậu cắt tỉa gốc, bó thành từng bó theo quy chuẩn của doanh nghiệp.

Liên kết sản xuất, bảo đảm đầu ra

Năm 2025, Hội Nông dân xã Phước Hậu phối hợp với UBND xã triển khai thí điểm mô hình trồng măng tây xanh liên kết với Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận. Ban đầu, mô hình có 9 hộ dân ở thôn Phước An 1 và Phước An 2 tham gia, với tổng diện tích 5ha. Đến nay, mô hình được mở rộng lên 6,5ha với 14 hộ tham gia.

Theo các hộ trồng măng tây xanh, sau khoảng 4 - 6 tháng chăm sóc, cây bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi chu kỳ thu hoạch kéo dài khoảng 2,5 - 3 tháng, sau đó cây cần khoảng 1 tháng để phục hồi trước khi bước vào chu kỳ tiếp theo. Nếu được chăm sóc tốt, vườn măng tây có thể cho thu hoạch trong 5 - 8 năm. Trung bình, mỗi sào cho sản lượng khoảng 8 đến 10kg/ngày. Tùy chất lượng sản phẩm và diễn biến thị trường, giá thu mua dao động từ 40.000 đến 70.000 đồng/kg, góp phần mang lại nguồn thu ổn định cho người trồng.

Ông Trần Quang Tường (thôn Phước An 2) cho biết: “Gia đình tôi trồng 2 sào măng tây xanh, mỗi ngày thu hoạch khoảng 20kg. So với một số cây trồng khác, măng tây nhẹ công chăm sóc và ít sâu bệnh hơn. Ngoài ra, gia đình còn trồng 2 sào bắp non và khoảng 7 - 8 sào bắp nhân giống theo hình thức liên kết sản xuất. Nhờ doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, chúng tôi yên tâm hơn về đầu ra và giá cả, hạn chế tình trạng được mùa mất giá, qua đó cải thiện thu nhập”.

Bên cạnh mô hình trồng măng tây xanh, Hội Nông dân xã Phước Hậu còn phối hợp với các hợp tác xã, công ty giống cây trồng vận động nông dân sản xuất bắp nhân giống theo hợp đồng bao tiêu, với diện tích khoảng 450ha/vụ. Tham gia liên kết, nông dân được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ cung ứng giống, phân bón và cam kết thu mua sản phẩm theo giá thỏa thuận từ đầu vụ, góp phần chủ động đầu ra.

Từ tháng 4-2026, Hội Nông dân xã tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận triển khai mô hình trồng bắp non theo chuỗi giá trị. Mô hình thu hút 25 hộ tại các thôn Phước An 1, Phước An 2, Phước Thiện và Ninh Quý tham gia, với tổng diện tích 9ha, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá.

Người dân xã Phước Hậu thu hoạch măng tây xanh.

Phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao thu nhập

Xã Phước Hậu có diện tích canh tác hơn 3.000ha, chủ động nguồn nước tưới từ các hồ Lanh Ra, Sông Cái và Đa Nhim. Phát huy lợi thế này, xã chú trọng phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với những cây trồng, vật nuôi chủ lực như: Nho, táo, bắp, măng tây xanh, bò, dê, cừu và heo.

Theo ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hậu, thông qua triển khai các mô hình sản xuất, dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác, đến nay, toàn xã có 9 hợp tác xã nông nghiệp và 15 tổ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi. Các hợp tác xã góp phần tổ chức, điều phối hoạt động sản xuất trên diện tích khoảng 3.000ha cây trồng các loại, trong đó có 3 cánh đồng lúa lớn với tổng diện tích 868ha.

Cùng với hỗ trợ liên kết sản xuất, Hội Nông dân xã phối hợp với Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân gần 5,6 tỷ đồng cho 161 hội viên thực hiện 15 dự án phát triển chăn nuôi bò, dê, trồng và chế biến táo. Nguồn vốn giúp hội viên có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, hội nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 60 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 1.360 hộ vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về lợi ích của liên kết sản xuất; khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; đồng thời phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp và hợp tác xã duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản. Hội cũng chú trọng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, vận động thành lập các tổ hợp tác, chi hội, tổ hội nghề nghiệp; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình tín dụng chính sách... Qua đó, giúp hội viên, nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, chủ động hơn trong tiêu thụ nông sản, từng bước cải thiện thu nhập và phát triển kinh tế gia đình bền vững.