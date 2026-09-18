Xã Phước Hậu cắt tỉa cây xanh để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão

Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông và hành lang an toàn lưới điện trước mùa mưa bão năm 2026, trong tháng 9, xã Phước Hậu triển khai lực lượng và phương tiện thực hiện cắt tỉa, hạ độ cao và đốn hạ những cây xanh có nguy cơ gãy đổ trên địa bàn.

Công nhân xử lý cắt tỉa, hạ độ cao cây xanh trên địa bàn xã Phước Hậu.

Đợt này, địa phương thực hiện xử lý 15 cây xanh có nguy cơ gãy, đổ dọc các tuyến đường chính và khu dân cư. Trong đó, 14 cây được cắt tỉa, hạ bớt ngọn từ 2-3m nhằm giảm chiều cao, hạ trọng tâm và hạn chế tác động của gió lớn; 1 cây chết khô, mục gốc được đốn hạ hoàn toàn. Các cành nhánh thấp, sâu bệnh trên cây cũng được cắt tỉa, tạo độ thông thoáng, góp phần bảo đảm giao thông thuận lợi.

Quá trình thi công được thực hiện theo quy trình an toàn, có biển cảnh báo và phân luồng giao thông. Các cành cây lớn được dùng dây thừng hạ xuống, không để rơi tự do gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Sau khi cắt tỉa, toàn bộ cành, lá cây được thu gom, vận chuyển trong ngày, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan trên địa bàn xã.