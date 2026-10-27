Xã Phước Hà vận động ủng hộ 173 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng 27-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hà tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Lãnh đạo xã Phước Hà ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Các lực lượng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phát động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm, Nhân dân trong và ngoài xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, chung tay thực hiện phong trào thi đua “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Hưởng ứng lời kêu gọi, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xã Phước Hà năm 2026, với tổng số tiền 173 triệu đồng, góp phần tạo nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.