Ngày 23-11, UBND xã Phước Hà tổ chức cuộc họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các phòng chuyên môn, Ban Quản lý các thôn trên địa bàn xã.

Ông Kiều Tấn Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Hà chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 ở xã Phước Hà đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 610 tỷ đồng, đạt 111,51% kế hoạch, vượt 11,51% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 5,8 tỷ đồng, đạt 142% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực khi tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm trên 75%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên. Xã vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đưa Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công đi vào hoạt động nền nếp.

Địa phương cũng chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp công nghệ vào công tác quản lý, điều hành; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 86%; công tác bảo tồn văn hóa, an sinh xã hội được chú trọng.

Lãnh đạo HĐND xã Phước Hà phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Lãnh đạo UBND xã Phước Hà phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, phân tích những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề cần quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc và kịp thời xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

Năm 2027, xã Phước Hà phấn đấu nâng tỷ lệ hài lòng của người dân, tập trung tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, siết chặt quản lý đất đai và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch cộng đồng.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Kiều Tấn Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Hà yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tập trung rà soát, khắc phục những vấn đề còn tồn tại; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.